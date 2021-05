Stmicroelectronics : Distingué par l'IEEE pour la technologie BCD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics avoir reçu de l'Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) la distinction 'IEEE Milestone' pour ses travaux accomplis dans le domaine de la technologie de fabrication de semiconducteurs à grilles de silicium à très haut niveau d'intégration.



'Ces travaux pionniers ont permis aux ingénieurs d'associer sur un seul morceau de silicium des composants de forte puissance, des fonctions analogiques de précision et la logique numérique complexe requise pour les commander', explique le groupe franco-italien.



Depuis l'introduction du process BCD, STMicro a vendu 40 milliards de circuits utilisant la technologie Multipower BCD à grilles de silicium et va prochainement commencer la production de la dixième génération de cette technologie.



