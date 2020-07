Stmicroelectronics : Deux acquisitions en Savoie et au Canada

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la signature de deux accords d'acquisition qui lui permettront de 'renforcer son offre de solutions de connectivité sans fil associée à ses microcontrôleurs sécurisés et aux microcontrôleurs STM32'.



D'une part, le groupe franco-italien va acquérir la totalité du capital social de la société BeSpoon, basée au Bourget-du-Lac (Savoie) et fondée en 2010, spécialiste de la technologie de transmission en bande ultra-large.



D'autre part, le fabricant de semiconducteurs va mettre la main sur des actifs de Riot Micro, société basée à Vancouver (Canada) et spécialisée en connectivité cellulaire dédiée aux objets connectés. Les modalités des transactions n'ont pas été dévoilées.



