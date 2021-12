Stmicroelectronics : Des analystes relèvent leurs objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert profitant de plusieurs analyses favorables.



Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 50 à 53 euros sur STMicroelectronics, jugeant notamment que malgré son bon parcours, le titre reste bon marché à 10,1 fois l'EBITDA 2022 contre environ 15 fois pour le secteur.



'Certains appellent à une plus grande prudence sur le secteur, en raison d'une normalisation inévitable de la croissance du marché en 2022. Cette décélération reste relative car nous voyons +10/15% en 2022 après environ +25% en 2021', juge l'analyste.



De plus, le bureau d'études estime qu'il 'reste encore des surprises positives à venir sur le secteur, notamment sur STMicro : le quatrième trimestre finira dans le haut des attentes et le consensus 2022 est trop bas'.



Morgan Stanley a annoncé mercredi avoir abaissé sa recommandation sur STMicroelectronics, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours relevé de 43,5 à 44,5 euros.



Dans une note consacrée aux valeurs technologiques, le bureau d'études - qui dégrade aussi son conseil sur l'allemand Infineon - explique percevoir un potentiel réduit en ce qui concerne les fabricants de semi-conducteurs au vu de leurs solides performances récentes.



Morgan Stanley explique que les titres du secteur ont typiquement tendance à progresser avec la révision à la hausse de leurs prévisions de résultats, un phénomène qu'il voit ralentir dans l'immédiat à moins que de bonnes nouvelles émergent, en particulier du côté du secteur automobile.



