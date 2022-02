Stmicroelectronics : Dans le vert, un analyste ajuste son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics gagne un peu moins de 1% à Paris après qu'AlphaValue a annoncé relever sa recommandation sur le titre à 'achat' contre 'accumuler', après la présentation de résultats 'extrêmement positifs' au titre du quatrième trimestre.



Le bureau d'études indépendant - qui maintient inchangé son objectif de cours de 58,6 euros - note que le chiffre d'affaires trimestriel du fabricant de semi-conducteurs a dépassé la borne haute de ses objectifs.



La marge brute s'est établie quant à elle à 45%, un niveau que le cabinet parisien juge 'impressionnant' puisque deux points au-dessus de sa propre prévision.



'Ces chiffres spectaculaires sont toujours le fruit d'une solide dynamique sur tous les marchés, d'un environnement de prix robuste et d'une efficacité opérationnelle élevée sachant que les usines tournent aujourd'hui à pleines capacités', souligne-t-il.



AlphaValue fait remarquer que les prévisions du groupe s'avèrent tout aussi favorables, le groupe se dirigeant cette année vers des performances 'records' à la fois en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices.



