Stmicroelectronics : Croissance de 90% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre des trois premiers mois de 2021, un résultat net en hausse de 89,6% en variation annuelle, à 364 millions de dollars, et une marge d'exploitation qui s'est améliorée de 420 points de base, à 14,6%.



A 3,02 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net du fabricant de semiconducteurs a augmenté de 35,2%, 'tous les groupes produits ayant contribué à cette croissance, dans un contexte d'accélération continue de la demande mondiale'.



Pour le deuxième trimestre 2021, au point médian, le groupe franco-italien table sur un chiffre d'affaires net de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 39% en variation annuelle, et sur une marge brute qui devrait ressortir à environ 39,5%.



