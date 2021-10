Stmicroelectronics : Collabore avec Rosenberger autour d'un connecteur

(CercleFinance.com) - STMicro annonce aujourd'hui une collaboration avec Rosenberger, fabricant de solutions de connectivité optique, autour d'un connecteur sans contact destiné à des applications industrielles et médicales ainsi que pour d'autres applications à haut débit.



Basé sur latechnologie sans filà60 GHz, ce dispositif permettra d'échanger des données en mode full-duplex (jusqu'à 6 Gbits/s) tout en offrant une immunité aux mouvements, aux vibrations, aux rotations et à des contaminants tels que l'humidité ou la poussière.



Selon STMicro, ce nouveau connecteur pourrait ouvrir la voie à une nouvelle gamme d'applications médicales et industrielles qui pourront ainsi s'affranchir de la contrainte des connexions physiques.



