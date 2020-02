Stmicroelectronics : Chute de 3% après la révision des objectifs d'Apple

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre STMicro chute de près de -3% à la Bourse de Paris après l'annonce des objectifs d'Apple. Le groupe est un fournisseur important de la marque américaine au même titre que AMS (-3%).



Apple a annoncé lundi soir ne plus s'attendre à atteindre ses objectifs de revenus pour le trimestre en cours, mettant en avant 'un retour aux conditions normales plus lent que ce qu'il avait anticipé' dans le contexte d'épidémie de coronavirus en Chine.



Le groupe explique qu'en raison de l'épidémie, l'approvisionnement mondial en iPhones sera temporairement contraint, et que la demande pour ses produits à l'intérieur de la Chine a été affectée avec la fermeture de magasins.



Pour mémoire, Apple indiquait lors de sa dernière publication trimestrielle, le 28 janvier, tabler sur entre 63 et 67 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour son deuxième trimestre 2019-20 (clos fin mars).



