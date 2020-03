Stmicroelectronics : Acquisition d'une part majoritaire dans Exagan

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital d'Exagan, une entreprise française à la pointe de l'innovation dans le nitrure de gallium (GaN).



'Cette acquisition renforcera l'expertise de ST dans le GaN et accélérera son activité et sa feuille de route pour les applications de puissance et de fréquences élevées, dans l'automobile, l'industriel et l'électronique grand public', explique le groupe.



Cette acquisition est financée sur de la trésorerie disponible et sa finalisation reste soumise aux autorisations réglementaires. L'accord prévoit également l'acquisition du solde de la participation minoritaire 24 mois après celle de la participation majoritaire.



