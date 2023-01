Stmicroelectronics : À nouveau certifié Top Employer pour la France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir reçu, pour la troisième année consécutive, la certification Top Employer 2023 en France du Top Employers Institute, faisant du groupe de semi-conducteurs l'une des 99 entreprises ayant reçu cette certification en France.



Chaque année, le programme Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de l'enquête HR Best Practices Survey. Cette année, le programme a certifié 2.053 entreprises au niveau mondial présentes dans 121 pays à travers cinq continents.



Cette année, STMicroelectronics France a encore progressé dans ce classement, notamment sur ses pratiques en matière d'éthique et intégrité, de marque employeur, d'acquisition des talents ainsi que pour ses actions en matière de développement durable.



