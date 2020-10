Stmicroelectronics : 3e trimestre encourageant, Oddo reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que le CA du 3e trimestre devrait être largement supérieur aux attentes, STMicroelectronics anticipe un CA 2020 supérieur à 9,65 milliards de dollars.

Le reprise s'annonce en effet bien plus forte que prévu et le 4e trimestre sera probablement en croissance, analyse Oddo.



Pour le broker la situation favorable de STM est liée au positionnement que s'est construit l'entreprise ces dernières années (smartphone, électromobilité, microcontrôleurs...) mais ses concurrents devraient probablement bénéficier de tendances similaires au second semestre.



Oddo maintient donc sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 33 euros.



