Stmicroelectronics : Nouveau capteur pour l'automatisation des bâtiments

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a dévoilé lundi un nouveau capteur à infrarouge destiné à la détection de présence pour l'automatisation des bâtiments.



Ce détecteur de présence humaine et de mouvements a été conçu afin de perfectionner les systèmes de sécurité, les équipements de domotique et les appareils connectés à l'Internet des objets (IoT), explique le fabricant de puces dans un communiqué.



Commercialisé sous la référence STHS34PF80, il est équipé de transistors thermiques capables de détecter des objets statiques, contrairement aux détecteurs classiques qui exigent que l'objet détecté soit en mouvement.



Le composant, qui embarque un algorithme intelligent, est destiné aux systèmes d'alarme et de sécurité, aux applications de domotique, à l'éclairage intelligent et aux appareils connectés.



Actuellement fabriqué en série, il est proposé au prix unitaire de 2,60 dollars pour 1000 pièces.



Sa portée est de quatre mètres pour un champ de vision de 80 degrés















