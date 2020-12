Stmicroelectronics : Vise la neutralité carbone d'ici à 2027

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce un objectif de neutralité carbone d'ici 2027, 'ce qui constitue la date la plus proche prévue par un fabricant de semiconducteurs au niveau mondial', assure l'entreprise.



La feuille de route complète de ST Micro en matière de neutralité carbone inclut deux objectifs précis: la conformité au scénario de 1,5 °C défini lors de la COP21 de Paris d'ici à 2025 et l'approvisionnement en énergie 100% renouvelable d'ici 2027.



Par ailleurs, STMicroelectronics s'approvisionnera à 100 % en énergie issue de sources renouvelables d'ici 2027 - contre 26%en 2019 - grâce à une combinaisond'installations photovoltaïques sur sites, de la signature d'accords portant sur l'achat d'énergies vertes et de l'obtention de certificats verts.



