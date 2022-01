Stmicroelectronics : Oddo confirme son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ST Micro, avec un objectif de cours inchangé de 56 euros.



Le bureau d'analyse estime qu'il ne devrait pas y avoir de surprise sur les résultats du 4e trimestre qui seront présentés le 27 janvier: le CA devrait ressortir à 3,56 Mds$, soit une hausse séquentielle de 11,2%.

Le broker s'interroge en revanche sur la guidance du 1er trimestre 2022.



'A ce stade, le consensus table sur une baisse séquentielle du CA de 7.3%. Nous sommes légèrement plus optimistes sur la top line à 6.7%' indique-t-il.



L'analyste met en avant 'l'excellence résistance' de ST Micro dans un secteur impacté par la correction. Le titre n'a perdu 'que' 6% depuis le début de l'année, quand le Soxx ou le Nasdaq lâchaient respectivement 13 et 12%.



Selon Oddo, ST Micro profite de sa surexposition au marché auto (35%), d'une meilleure optimisation de son outil industriel ainsi que d'une valorisation faible par rapport au secteur.



