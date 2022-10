Stmicroelectronics : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ST Micro, avec un objectif de cours abaissé de 47 à 44 euros.



Alors que le groupe publiera ses résultats à la fin du mois, Oddo estime qu'ils devraient ressortir 'en ligne avec la guidance et les attentes du consensus'.



'Nous tablons sur un CA au 3e trimestre de 4239 ME, en hausse séquentielle de 10,5%, et sur une marge brute de 47%', indique le broker.



Selon l'analyste, 'le groupe bénéficie de la visibilité donnée par ses programmes particulier ('engaged customers program') avec des acteurs comme Apple, Tesla, Mobile Eye et probablement d'autres comme Space X'.



Le bureau d'analyses rapporte que le titre est en baisse de 'seulement' 25% depuis le début de l'année, soit 'une surperformance majeure' notamment par rapport à son concurrent direct, IFX (-44%).



Selon Oddo, cette valorisation reste 'difficile à justifier en dehors de la croyance qu'un cataclysme macro arrive en 2023 et que STM ne saura pas se protéger'.



Dans ce contexte, 'nous pensons que le marché ignore totalement la transformation du groupe qui mérite un autre type de valorisation, même dans une période de doute cyclique. Le groupe s'est recentré sur des marchés en croissance structurelle, avec des positions de leaders. En cela, nous sommes persuadés que l'objectif de CA de 20 Md$ en 2025/27 est atteignable en début de période', conclut l'analyste.



