Stmicroelectronics : Certifié 'Top Employeur France' pour la 2nde fois

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir reçu la certification 'Top Employer France ' 2022 duTopEmployersInstitute,pour la deuxième année consécutive.



Chaque année, le programmeTopEmployersInstitutecertifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l'enquête ' HR Best Practices Survey '. Cette enquête couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l'environnement de travail, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l'inclusion.



Cette année, le programme a certifié 1857 entreprises au niveau mondial présentes dans 123 pays à travers 5 continents. ST Micro fait partie des 94 entreprises ayant reçu la certification en France.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel