Stmicroelectronics : Avec la pénurie de semi-conducteurs, la marge de STMicro s'envole

(BFM Bourse) - Le champion franco-italien des puces électroniques, qui compte notamment Apple et Tesla parmi ses clients, fait état d'un chiffre d'affaires supérieur à ses attentes entre octobre et décembre, assorti d'une marge brute à un niveau record.

Si le secteur automobile (notamment) souffre encore de la pénurie mondiale de matériaux semi-conducteurs, la demande toujours très robuste pour ces composants compense largement les difficultés d'approvisionnements pour les champions du secteur. Le fabricant franco-italien de puces électroniques STMicro le démontre encore avec son solide point d'activité trimestriel publié ce vendredi matin.

À 3,56 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du 4e trimestre dépasse assez nettement l'objectif de 3,4 milliard qu'il s'était fixé. La progression s'établit ainsi à +11,2% en séquentielle -par rapport au trimestre précédent- et à +9,4% sur un an. Les revenus annuels du groupe atteignent ainsi 12,76 milliards de dollars (11,28 milliards d'euros), en hausse de 24,9% par rapport à 2020, "ce qui reflète une solide performance sur tous les marchés finaux auxquels nous nous adressons" fait valoir le PDG de STMicro Jean-Marc Chéry.

"Nous avons bouclé le quatrième trimestre 2021 avec un chiffre d’affaires net au-dessus de notre fourchette de prévisions et une marge brute dans le haut de notre fourchette ou légèrement au-dessus" se félicite-t-il encore. L'objectif de marge brute établi par le groupe à l'issue du 3e trimestre était de "43,0% plus ou moins 200 points de base", ce qui représente une augmentation de 4,2% par rapport au 4e trimestre 2020 et de 1,4% en glissement trimestriel.

Le dirigeant, cité dans le communiqué, se dit désormais "impatient de fournir des détails supplémentaires sur le 4e trimestre et l'année 2021 ainsi que sur nos prévisions pour le premier trimestre 2022 lors de la conférence téléphonique sur les résultats le 27 janvier 2022 ".

En Bourse, le titre STMicro flambe en réaction à cette publication (+5,4% à 45,23 euros) et revient à proximité de son plus haut historique touché le 19 décembre en séance (à 45,97 euros).

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse