Stef : Hausse de 4% du CA au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stef publie un chiffre d'affaires de 1101 ME au titre du 2e trimestre 2023, en hausse de 4% à périmètre constant par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité en France ressort en recul de 2,3%, à 580 ME, pénalisée par la baisse de la consommation, due aux tensions sur les prix alimentaires.

De son côté, Stef International progresse de 1,8%, à 366 ME.



' Les activités internationales affichent un fort taux de croissance qui reste cependant contrasté selon les pays ', note l'entreprise.



Dans un contexte de contraction globale des volumes, le Groupe indique rester ' confiant dans la capacité d'adaptation de son business model équilibré et confirme la poursuite de sa dynamique de croissance organique et externe conformément à ses objectifs stratégiques '.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.