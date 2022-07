Stef : Hausse d'un quart du CA au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Stef, spécialiste du transport et de la logistique du froid pour les produits alimentaires, annonce un chiffre d'affaires de 1,06 milliard d'euros pour le deuxième trimestre 2022, en croissance de 25,1% (+17,6% à périmètre constant).



Il explique avoir bénéficié de la bonne dynamique de la consommation alimentaire sur les mois d'avril et mai, ainsi que de l'impact de la croissance externe et des nombreuses mises en service de nouvelles capacités immobilières au cours des derniers mois.



Malgré cette dynamique de croissance sur la plupart de ses zones géographiques, Stef met aussi en avant 'un contexte géopolitique et économique toujours marqué par de fortes incertitudes qui devraient peser sur la fin de l'année'.



