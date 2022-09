Stef : Croissance de 46% du résultat net au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stef publie au titre des six premiers mois de 2022, un résultat net part du groupe en croissance de 45,8% à 66 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 23,3% à 84,6 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 23% à 2,01 milliards.



'Après un cycle dynamique de reprise post-covid, nous sommes confrontés à une accélération de l'inflation qui pèse fortement sur nos charges d'exploitation, conjuguée à une envolée sans précédent des prix de l'énergie', prévient le PDG Stanislas Lemor.



'Dans cet environnement de plus en plus incertain, le groupe se prépare pour faire face au ralentissement de l'activité dans les mois à venir', poursuit le dirigeant du spécialiste des services de transport et de logistique sous température contrôlée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.