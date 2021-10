Stef : La croissance de Stef accélère au troisième trimestre

(BFM Bourse) - Encore hétérogène selon les pays au cours du premier semestre, la dynamique s'est affirmée au troisième trimestre dans l'ensemble des pays où opère le spécialiste du transport et de la logistique de produits alimentaire sous température contrôlée.

"Même si la vigilance s’impose toujours, nous enregistrons ce trimestre une performance prometteuse qui démontre la reprise économique actuellement présente en Europe", s'est félicité le PDG de Stef, Stanislas Lemor, en commentaire du chiffre d'affaires publié jeudi soir par le groupe au titre du troisième trimestre 2021.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires de Stef s'est élevé à 920,1 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 10,9% sur un an ou de 9% à périmètre constant. La dynamique s'est révélée positive en France (+5,8%) et plus encore à l'international (+14,1% en données constantes, +21,5% avec l'apport des récentes acquisitions en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie).

Pour STEF France, qui représente encore la majeure partie des revenus, le segment frais a bénéficié de la bonne tenue de la consommation alimentaire et de la reprise, durant l’été, des événements festifs en plein air. L’activité surgelé affiche toujours un taux de remplissage élevé des entrepôts (dans un contexte de hausse du prix de l’électricité). La restauration hors domicile connait aussi une croissance solide avec la réouverture des terrasses et lieux de restauration. En revanche, l'activité de vente aux grandes et moyennes surfaces souffre de l‘arrêt d’un contrat en mars dernier ainsi que par une croissance moins soutenue des formats de distribution traditionnels et l’activité produits de la mer demeure affectée par les difficultés que connaît la filière pêche.

L'international profite de l'accélération de la dynamique commerciale en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie et de la mise en place d'accords avec Nagel.

Par ailleurs, l'activité maritime (compagnie "La Méridionale"), marginale au sein de l'ensemble du groupe, profite de la reprise du tourisme vers la Corse et le Maroc.

Pour l'ensemble des neuf premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires cumulé atteint 2,557 milliards d'euros, en augmentation de 10,2% dont 8,1 % à périmètre constant.

