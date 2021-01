Spie : Le FCPE Spie For You dépasse les 5%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management, agissant pour le compte du fonds Spie For You (FCPE), a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 21 janvier, les seuils de 5% de Spie et détenir 5,51% du capital et 7,29% des droits de vote du groupe de services multi-techniques.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital organisée par Spie et ouverte aux salariés, au résultat de laquelle les actions ont été regroupées dans le fonds d'épargne salariale Spie For You.



