Sopra steria group : Oddo BHF rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Suite à la publication, vendredi, d'un chiffre d'affaires de 1395ME au T1 ' de 2 % supérieur aux attentes ', Oddo BHF conserve son opinion Surperformance sur le titre Sopra Steria et relève son objectif de cours de 236 à 242E.



' Hors coup de frein significatif du marché au T2, le groupe devrait être en mesure de relever sa guidance annuelle en juillet prochain ', note l'analyste.



' Nous pensons que le titre peut poursuivre son bon parcours boursier, tiré par cette forte croissance T1 et la perspective d'un relèvement de guidance en juillet, et ce, alors que la valorisation reste faible ', remarque encore Oddo BHF.



