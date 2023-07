Sopra steria group : L'UE valide le rapprochement avec Ordina

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition de la société hollandaise Ordina par le groupe français Sopra Steria Group (SSG).



Ordina est un fournisseur de services numériques et de logiciels. Elle propose des services de conseil, de conception et de développement informatiques au Benelux.



SSG offre une large gamme de services informatiques, y compris des services de conseil et numériques ainsi que des logiciels au niveau mondial.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des chevauchements d'activités et des parts de marché limités des entreprises.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel