Sopra steria group : L'offre publique sur Ordina se poursuit

(CercleFinance.com) - Sopra Steria et Ordina avait communiqué ensemble, le 21 mars dernier, sur l'accord conditionnel sur une offre publique recommandée entièrement en numéraire à lancer par Sopra Steria sur toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'Ordina au prix de 5,75E par action, dividende cumulé.



Sopra Steria et Ordina ont déterminé aujourd'hui, sur la base des informations actuellement disponibles et des activités actuelles d'Ordina, que l'offre publique et les opérations envisagées dans le cadre de celle-ci n'entrent pas dans le champ d'application de la législation applicable en matière d'investissement direct étranger.



En conséquence, Sopra Steria et Ordina ne prépareront et ne déposeront auprès des autorités de tutelle aucune notification relative à l'opération envisagée.



Pour éviter toute ambiguïté, ce qui précède ne concerne pas le dossier de contrôle des concentrations à déposer auprès de la Commission européenne.



Sopra Steria et Ordina continuent d'anticiper la clôture de l'Offre au cours du second semestre 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOPRA STERIA GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok