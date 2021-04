Sopra steria group : CA quasi-stable en organique au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de près de 1,17 milliard d'euros, en croissance de 2,2% en données publiées, mais en légère contraction de 0,5% à périmètre et taux de change constants.



'Le premier trimestre 2021 confirme néanmoins une tendance à l'amélioration permettant d'anticiper un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires et une hausse du taux de marge opérationnelle d'activité en 2021', estime le groupe de services informatiques.



Sopra Steria rappelle viser pour cette année une croissance organique du chiffre d'affaires entre 3 et 5%, un taux de marge opérationnelle d'activité entre 7,5 et 8%, ainsi qu'un flux net de trésorerie disponible de l'ordre de 150 millions d'euros.



