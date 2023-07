Sopra steria group : Avec une cible de croissance relevée, l'action Sopra Steria est propulsée au sommet

(BFM Bourse) - L’entreprise de services numériques relève son objectif annuel de croissance organique après un premier semestre de qualité et meilleur que prévu. A la Bourse de Paris, la publication est saluée et Sopra Steria se négocie à ses plus hauts historiques.

Au milieu d'une avalanche de résultats, la copie livrée par Sopra Steria se distingue particulièrement. L'entreprise de services numériques a vu sa croissance maintenir un rythme poussé au deuxième trimestre.

Entre avril et juin, l'activité de Sopra Steria a progressé de 13,2% en données publiées, et de 7,3% en organique pour ressortir à 1,44 milliard d'euros. La dynamique de croissance organique imprimée par la société s'avère supérieure au consensus cité par Invest Securities (+4,9%). Au premier trimestre, la société avait dégagé une croissance de 10,1% en données publiées (9,1% en organique).

Une série de bonnes surprises

"La bonne surprise du deuxième trimestre provient du Royaume Uni où la croissance organique accélère à 12% après 4% au premier trimestre et 5% attendu par le consensus pour ce trimestre", avance Invest Securities.

Au premier semestre, Sopra Steria a ainsi vu son chiffre d'affaires s'apprécier de 11,6 % en données publiées et de 8,1% en croissance organique pour ressortir à 2,84 milliards d'euros.

Le résultat opérationnel d'activité ressort pour sa part à 251,1 millions sur les six premiers mois de l'exercice 2023, soit une très nette progression de 23,6% sur un an. La marge opérationnelle d’activité suit la même direction et s'apprécie de 0,8 point par rapport au premier semestre 2022 à 8,8%. Elle ressort également au-dessus du consensus cité par Invest Securities (8,3%) et confirme la trajectoire que Sopra Steria s'est fixée, "c’est-à-dire un taux de marge de l’ordre de 10 % en 2024".

"La bonne surprise sur la marge d’EBITA provient du Royaume-Uni (marge en hausse de +0,9pt à 11,4% contre 10,5% de consensus) et du redressement plus fort qu’escompté de la région Autre Europe (marge en hausse de 3,9 points à 8,9% contre 6,7% attendu) après le trou d’air du premier semestre 2022 lié à un contrat en Allemagne", relèvent les analystes d'Invest Securities.

Du côté du résultat net part du groupe, celui-ci ressort stable à 112,5 millions d'euros. La direction insiste sur le caractère "temporaire" de la hausse des coûts non récurrents. Ces derniers sont liés au regroupement des entreprises acquises (CS Group, Tobania, Ordina) par la société de services informatiques.

Cette très bonne publication autorise Sopra Steria à relever ses objectifs de croissance organique pour l'année 2023, tout en rappelant que le contexte macroéconomique 'sera moins favorable au second semestre".

Elle table désormais sur une croissance organique "d'au moins 6%" contre "entre 3% et 5%" auparavant. Sopra Steria a reconduit le reste de ses objectifs pour l'année en cours. Le taux de marge opérationnelle d'activité est toujours attendu légèrement supérieur à 9%. Un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 millions d'euros figure aussi parmi les prévisions 2023 de Sopra Steria.

A la Bourse de Paris, la réaction est à la hauteur de la qualité de la publication. Le titre Sopra Steria évolue toujours en tête de l'indice élargi SBF 120, à la faveur d'une hausse de 11% à 205,20 euros, après touché un plus haut historique à 207.20 euros vers 14h30.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse