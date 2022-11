Somfy : Après l'annonce d'une OPA, Somfy cote au-dessus du prix proposé par la famille Despature

(BFM Bourse) - L'actionnaire majoritaire vient de lancer une offre publique d'achat simplifiée sur le spécialiste des volets motorisés en vue de racheter les titres qu'il ne détient pas encore. A sa reprise de cotation, le titre Somfy cote au-dessus de l'offre proposée par la famille Despature aux actionnaires minoritaires.

Reprise de cotation en forte hausse pour Somfy. Le titre du leader mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment progresse de 21,92% à 144,60 euros et cote même légèrement au-dessus du prix de l'offre de 143 euros proposé par la famille Despature pour racheter aux minoritaires les titres qu'elle ne détient pas encore.

La famille Despature, qui possède 73,9% du capital ainsi que 84,2% des droits de vote, a annoncé lancer une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) avec l’intention de retirer le groupe de la cote dans le cas où l’offre franchirait le seuil des 90% du capital.

Le prix de l'offre annoncé par le propriétaire de Damartex extériorise ainsi une prime de 20,6% par rapport au cours de clôture de vendredi de 118,6 euros par action. L’OPAS représente "une prime de 38,5% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse et une prime de 20,6% par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’offre", souligne Somfy dans son communiqué.

Le conseil d’administration du groupe a accueilli le projet d’OPAS favorablement. Du côté de la direction, cette opération s'inscrit "dans la pleine continuité du développement stratégique et opérationnel du groupe et permet de "réaffirmer la volonté de l’actionnaire de référence d’accompagner la croissance des activités sur le long terme".

Une occasion pour baisser le rideau de la Bourse

Le timing de cette opération n'a pas été choisi au hasard. La famille Despature a profité du repli de plus de 30% du titre Somfy depuis le début de l'année, pour lancer cette offre publique simplifiée sur les actions qu'elle ne possède pas encore. Si le seuil fatidique des 90% est atteint à l'issue de cette opération, elle prévoit ensuite la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire. Autrement dit, le retrait de la cote de Somfy marquera la fin d'une histoire boursière de près de 20 ans en tant qu'entité distincte de Damart.

Somfy a en effet été racheté en 1984 par le groupe roubaisien Damart, propriété de la famille Despature, en quête de diversification face à une activité textile en berne. Pour mettre en valeur le potentiel de croissance de Somfy, la famille nordiste a décidé de procéder en 2002 à une séparation en cotant d'un côté Somfy et de l'autre le pôle d'équipement de la personne, ce dernier prenant le nom de Damartex.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse