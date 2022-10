Solvay : Un laboratoire contre la contamination microbienne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce l'ouverture d'un nouveau laboratoire de microbiologie avancé à Oldbury, au Royaume-Uni, afin de répondre aux besoins du secteur de l'énergie et d'accélérer l'analyse des microbes problématiques pour déterminer leur impact sur le biofouling et la corrosion.



La contamination microbienne des pipelines sous-marins, des équipements de surface et des réservoirs de pétrole peut entraîner la détérioration du métal et la production de gaz toxiques, ce qui peut avoir un impact sur chaque composant d'un champ pétrolier et gazier.



Le laboratoire soutiendra la première ligne de biocides TOLCIDE de Solvay, qui, depuis plus de 40 ans, permet un contrôle microbien dans des applications pour les pipelines, les boues de forage, les fluides de complétion, l'assainissement des puits, la fracturation, les inondations et le traitement des eaux industrielles.



' Ce laboratoire soutiendra les clients locaux en mer du Nord et au-delà en apportant des réponses immédiates à leurs questions techniques ', explique Renato De Paula, Business Development Manager et Lead Technical Advisor pour les biocides. ' Le fait d'avoir ce laboratoire dans la région donnera aux clients la certitude que nous pouvons effectuer l'analyse rapidement. '



