Solvay : Signe un accord avec Bluebell

(CercleFinance.com) - À la lumière des initiatives accélérées de l'entreprise, Solvay et Bluebell ont conclu un accord pour mettre fin à la campagne One-Share Environmental, Social and Governance (ESG) de Bluebell concernant Solvay.



Solvay a annoncé des plans visant à réduire de manière significative le rejet de résidus calcaires en Italie, ainsi qu'un objectif à long terme d'investissement dans un nouveau processus de production de carbonate de soude destiné à être adopté au niveau mondial. Ce nouveau procédé devrait permettre à Solvay de réduire davantage ses émissions de CO2 et de ramener à zéro tout rejet de résidus calcaires d'ici 2050.



Bluebell a exprimé son appréciation pour les plans de Solvay, conformes à la feuille de route One Planet du Groupe, et pour l'engagement actif avec la direction de Solvay qui a permis d'obtenir ce résultat positif.



' Nos plans démontrent l'ambition irrépressible de nos équipes pour atteindre la neutralité carbone et des opérations plus durables ', commente Ilham Kadri, directeur général de Solvay. ' Nous avons apprécié le récent engagement constructif avec Bluebell et je suis ravi que nous ayons trouvé un terrain d'entente. '



