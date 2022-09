Solvay : S'associe à Iberdrola pour de l'électricité verte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce s'associer à Iberdrola sur un nouveau projet qui doit fournir de l'électricité verte aux usines de Solvay à Tavaux et Saint Fons, en France.



Dans le cadre de l'accord, 172 hectares de terrain seront utilisés pour construire une installation photovoltaïque au sol. Les partenaires prévoient de signer un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans.



L'installation solaire, construite et exploitée par Iberdrola Renouvelables France, occupera 77 hectares et comprendra environ 100 000 modules photovoltaïques.



Elle produira près de 75 gigawatts (GWh/a), faisant de cette installation l'une des plus grandes installations de ce type en Europe. Soixante pour cent de l'électricité verte produite sera destinée aux sites industriels de Solvay à Tavaux et Saint Fons en France.



