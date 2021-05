Solvay : Marge d'EBITDA sous-jacent record au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay publie au titre du premier trimestre 2021 un bénéfice net sous-jacent en hausse de 1,8% à 240 millions d'euros et un EBITDA sous-jacent en croissance de 2,5% à 583 millions (+10,3% en organique), soit une marge record de 24,6%, en amélioration de 1,6 point.



Le chiffre d'affaires du groupe de chimie belge a reculé de 4,1% à 2,37 milliards d'euros, mais augmenté de 1,9% organiquement 'grâce à une forte demande dans le secteur automobile, à la performance exceptionnelle de Coatis ainsi qu'à la reprise dans le secteur minier'.



Pour l'année 2021, l'EBITDA sous-jacent est attendu entre deux et 2,2 milliards d'euros, et le free cash-flow est anticipé autour de 650 millions, en hausse par rapport à l'indication précédente d'une fourchette entre 600 et 650 millions.



