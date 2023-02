Solvay : Lance un bilan massique certifié ISCC PLUS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce aujourd'hui que la production de son hydroquinone (HQ) et de son éther monométhylique d'hydroquinone (MeHQ) à Saint-Fons, en France, a été accréditée pour être conforme au régime de comptabilisation du bilan massique du système PLUS de l'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).



Le HQ et le MeHQ sont fréquemment utilisés comme éléments de base dans la formulation du polyétheréthercétone (PEEK), du polymère à cristaux liquides (LCP) et d'autres thermoplastiques techniques à haute performance.



D'autres domaines d'application industrielle comprennent la synthèse de produits chimiques pour le caoutchouc, les produits pharmaceutiques et agrochimiques.



'L'offre de grades certifiés par bilan massique illustre notre engagement à conduire le changement vers des solutions durables de haute qualité', commente Jo Grosemans, directeur de la croissance naturelle de Solvay.



Les produits renouvelables certifiés Hydroquinone MB et MeHQ MB de Solvay constituent une solution instantanée pour les clients qui souhaitent remplacer les grades synthétiques à base de matières premières fossiles.



