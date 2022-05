Solvay : Investissement dans un site de Suanfarma

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce un investissement dans le site de fabrication Cipan de Suanfarma situé à Lisbonne, au Portugal, pour développer ses capacités biotechnologiques et soutenir le développement d'ingrédients naturels pour l'alimentation, les arômes et les parfums.



Cette transaction, qui doit être finalisée d'ici mi-2023, est la première étape d'une alliance stratégique à long terme avec Suanfarma, détenue par ArchiMed, l'une des principales sociétés mondiales d'investissement dans les sciences de la vie.



'Cette première étape de notre collaboration avec Suanfarma nous permet d'augmenter efficacement nos capacités existantes, y compris pour notre vanilline naturelle phare, Rhovanil Natural CW', a ajouté Jo Grosemans, directeur Solvay Natural Growth .



