Solvay : Doublement des capacités de PVDF en Chine réalisée

(CercleFinance.com) - Solvay fait part de la finalisation anticipée de son augmentation de capacité en polyfluorure de vinylidène (PVDF) à Changshu, en Chine, lui ayant permis de plus que doubler le volume de production sur site de son polymère haute performance Solef PVDF.



Cette augmentation réalisée plus tôt que prévu vise à répondre à la demande croissante en batteries pour véhicules électriques, ce fluoropolymère thermoplastique étant utilisé à la fois comme liant et revêtement séparateur dans les batteries lithium-ion.



Le groupe de chimie belge rappelle qu'il a aussi annoncé récemment un investissement important dans la production de Solef PVDF sur son site de Tavaux, en France, ce qui en fera le premier grand site de production de PVDF en Europe.



