Solvay : Credit Suisse relève son objectif

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son objectif de cours à 110 euros (au lieu de 104 euros) et confirme son conseil à Surperformance sur la valeur.



' Solvay souhaite investir dans ses segments de croissance stratégiques dans le cadre de sa simplification de portefeuille. Les engagements ESG suggèrent que d'autres actions de portefeuille pourraient également être envisagées (par exemple : le pétrole et le gaz) à moyen terme ' indique l'analyste.



Crédit Suisse estime que cette démarche permet d'accéléré le désendettement et une amélioration progressive de la composition du portefeuille.



' Nous constatons une amélioration de la demande dans la majorité de son portefeuille (Carbonate de soude, les polymères, le Coatis, la silice, etc.) qui peuvent soutenir la croissance des bénéfices sous-jacents en plus de son orientation sur les coûts ' rajoute le bureau d'analyses.



