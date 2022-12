Solvay : Crédit suisse maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit suisse confirme sa note Sous-Performance et son objectif de cours de 87E sur le titre Solvay.



' De nombreux investisseurs s'accordent à dire que Solvay est cyclique, mais les haussiers à court terme soulignent que le risque lié à la demande est moindre que pour les conglomérats européens équivalents pour les T4/T1 ', relève l'analyste.



' À plus long terme, les haussiers soulignent que les économies de coûts ont été réalisées de manière excessive, ce qui modifie structurellement le profil de trésorerie et accélère le désendettement ', poursuit Crédit suisse.



' Les prix du groupe sont supérieurs de 25 % aux niveaux d'avant la pandémie et chaque baisse de prix de 1 % représente une baisse supplémentaire de 4 % de l'EBITDA ', souligne l'analyste pour qui le véritable pouvoir de tarification de Solvay ' sera testé au cours de l'exercice 23, étant donné les prévisions de baisse de la demande sur la plupart des marchés finaux '.



