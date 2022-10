Solvay : Contribue à une économie circulaire durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay franchit une étape supplémentaire dans son parcours de durabilité en lançant des produits haute performance à l'empreinte carbone réduite pour des applications allant de l'automobile à l'électronique en passant par les appareils ménagers.



En suivant la méthode du bilan massique (MB), Solvay va suivre et retracer le flux de matériaux certifiés circulaires et/ou renouvelables tout au long de la chaîne de valeur.



Cela permettra au nouveau portefeuille de polymères spéciaux ReCycle MB de contribuer à un approvisionnement responsable et à la transition vers une économie circulaire durable.



Comme première étape du projet, la société a récemment obtenu la certification ISCC-PLUS pour son site d'Augusta, en Géorgie.



Ce processus de certification couvrira un portefeuille croissant de produits couvrant différentes chimies. D'autres matériaux haute performance certifiés seront bientôt disponibles dans le monde entier, à commencer par Ryton PPS ReCycle MB et Amodel PPA ReCycle MB.



