Solvay : Boucle le rachat d'un emprunt obligataire

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mardi avoir procédé avec succès au rachat d'une obligation de 750 millions d'euros au taux de 1,625% qui devait arriver à échéance en 2022.



Suite à la clôture, hier, de l'offre de rachat, le groupe de chimie belge indique avoir fait l'acquisition d'un montant équivalent à 372,5 millions d'euros de cette dette dite 'senior'.



Dans un communiqué, Solvay explique que cette opération marque une nouvelle étape dans le cadre de sa stratégie de désendettement, qui a débuté en 2019 et qui passe notamment par une gestion disciplinée de ses investissements et de son fonds de roulement.



L'action s'inscrivait en repli d'environ 1,5% mardi matin sur les marchés d'Euronext à Bruxelles et Paris.



