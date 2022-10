Solvay : Barclays remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays maintient son opinion 'pondérer en ligne' sur Solvay tout en remontant son objectif de cours de 114 à 121 euros, au lendemain de l'annonce des chiffres préliminaires du chimiste belge au titre de son troisième trimestre.



'Solvay est sur la bonne voie pour gagner environ 0,9 milliard d'euros grâce à la tarification nette cette année, soit environ 200 millions d'euros de plus que ce que nous avions prévu', estime le broker.



'Nous nous attendons à ce que la majeure partie de cela s'estompe, mais le moment et la rapidité de cette normalisation constitueront la variable clé pour les exercices 2023 et 2024', prévient Barclays.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.