Solvay : Accord de distribution avec Azelis

Solvay a nommé Azelis comme distributeur exclusif de ses solutions de vanilline en Amérique du Nord et au Canada.



La gamme Rhovanil®, Rhodiarome® et Rhovanil® Natural sera disponible sur le marché de l'alimentation et des boissons aux États-Unis et au Canada par l'intermédiaire d'Azelis Food & Nutrition.



' Ce partenariat de distribution renforcé complète 25 ans de collaboration en Amérique du Nord entre Solvay Aroma Performance et Vigon International (une société d'Azelis) et étend la collaboration existante avec Azelis dans la région EMEA ' indique le groupe.



