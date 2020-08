Solvay : A placé un emprunt obligataire de 500 millions

(CercleFinance.com) - Le groupe Solvay annonce avoir placé un emprunt obligataire hybride perpétuel d'un montant nominal global de 500 millions d'euros, destiné adresser ses besoins généraux.



'La nouvelle obligation hybride de 500 million d'euros a une échéance perpétuelle avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025 et paiera un coupon fixe de 2,5 % (avec un rendement correspondant à 2.625 %) jusqu'au 2 mars 2026 (date de première réinitialisation). Le coupon sera réinitialisé à cette date et tous les 5 ans par la suite', précise le groupe.



