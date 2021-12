Solutions 30 se : Un rôle renforcé pour la directrice juridique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solutions 30 a annoncé lundi qu'il allait confier la poursuite de son plan de transformation à Katarzyna Kuszewska, sa directrice juridique, suite au départ de Robert Ziegler, qui occupait jusqu'ici le poste de 'chief transformation officer' (directeur de la transformation).



Le groupe technologique explique que Katarzyna Kuszewska est déjà très impliquée dans le pilotage opérationnel du projet après en a mené plusieurs étapes, notamment en matière de structuration de la gouvernance.



A ce sujet, la mise en place de procédures renforcées de gestion des risques, de compliance et de gouvernance est prévue au 1er semestre 2022, indique Solutions 30 dans un communiqué.



Robert Ziegler quittera ses fonctions le 31 décembre afin de retourner aux métiers du transport, auxquels il a consacré 25 ans de carrière.



Le groupe d'assistance informatique et numérique a également annoncé ce lundi la nomination de Jörg Michael Faltermeier, qui avait rejoint ses équipes en août dernier, au poste de directeur général (CEO) de l'activité en Allemagne.



