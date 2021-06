Solutions 30 se : Mobilisation générale pour les actionnaires de Solutions 30

(BFM Bourse) - Le cabinet EY s'étant abstenu de se prononcer sur ses comptes 2020 (sans émettre pour autant de réserves ni, d'opinion défavorable), Solutions 30 est en quête d'un nouvel auditeur. Dans cette attente le groupe ne peut compter que sur ses actionnaires pour approuver les chiffres de l'exercice écoulé. Un échec à respecter au moins ce formalisme -qui n'exonère pas la direction- pourrait être lourd de conséquences. La firme invite donc les actionnaires à se manifester le plus tôt possible d'ici au 21 juin.

La position du cabinet EY, qui s'est déclaré dans l'impossibilité de se prononcer sur les comptes 2020 de l'entreprise, a plongé Solutions 30 dans une situation plutôt handicapante vis-à-vis des parties prenantes.

En "profond désaccord" avec cette position (hautement inhabituelle) du cabinet d'audit, la société a publié le 23 mai dernier son rapport annuel sur la base des états financiers consolidés tels qu’approuvés par le directoire et confirmés par le conseil de surveillance.

Pour l'aider à passer ce cap, la firme a demandé la nomination d'un conciliateur dont la première décision, en date du 3 juin 2021 a été de mandater Didier Kling (président de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers et par ailleurs chargé d'une partie de l'investigation sur les allégations anonymes ayant provoqué la chute du titre en décembre 2020) pour accompagner la recherche d’un nouveau réviseur d’entreprises et faciliter la transition avec EY.

N'étant par définition pas en mesure de préciser quand un nouvel auditeur sera nommé et quel délai il lui faudra pour réaliser les travaux nécessaires, le groupe est actuellement "pleinement mobilisé sur un objectif unique" : celui de" renouer avec le contexte serein précédant les attaques répétées, contre lesquelles la société continue de se défendre, afin de poursuivre son développement et sa croissance".

Pour cela, la prochaine étape est la tenue de l'assemblée générale le 30 juin prochain, au cours de laquelle les comptes seront présentés au vote des actionnaires. Voici comment prendre part à cette assemblée, qui requiert un vote à la majorité (des votes exprimés).

L'évènement se tiendra le 30 juin 2021 - à huis clos, compte tenu du contexte sanitaire qui s'est imposé cette saison encore pour les entreprises, les privant pour la 2e année d'une rencontre physique avec les actionnaires. Pour que leur vote soit pris en compte, les actionnaires devront renvoyer le formulaire de vote (disponible sur le site web de la société ou sur simple demande par e-mail à investor.relations@solutions30.com) complété à la même adressé au plus tard le 21 juin à minuit. Attention, pour être valable ce formulaire doit être accompagné d’une attestation de détention à la date d’enregistrement du 16 juin 2021, à demander à son courtier ou à sa banque. (Il est possible d'envoyer les deux documents ensemble ou au besoin séparément, par exemple le formulaire dès à présent et l'attestation au lendemain du mercredi 16 juin, cela jusqu'au 21 inclus).

Gianbeppi Fortis, le président du directoire, a également invité les actionnaires à poser en même temps leurs questions par email à la même adresse. Il y sera répondu de manière exhaustive lors d’une session de réponse aux questions au cours de l’AG.

"Solutions 30 est une entreprise aux fondamentaux solides. Depuis près de 20 ans, son business model est simple, sur des marchés porteurs. Nous employons 15 700 personnes qui, à travers plus de 60 000 interventions par jours, déploient les services de nos clients grands comptes dans 10 pays en Europe. Alors que le cap symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires se rapproche, nous avons entamé une nouvelle phase de transformation de l’entreprise pour renforcer notre organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques, et de conformité.

Face à des tentatives répétées de déstabilisation, nous vous rappelons que nous avons fermement démenti l’ensemble les accusations portées contre votre Groupe, saisi les autorités de marché et la justice et mandaté une investigation indépendante qui a conclu au caractère erroné et infondé de ces allégations mensongères.

Alors que la société est toujours la cible d’attaques continues et d’accusations sans preuves, EY a déclaré être dans l’impossibilité d’émettre une opinion sur ses comptes, sans pour autant formuler ni réserve, ni opinion négative. Nous avons exprimé notre profond désaccord sur les motifs exprimés dans notre communiqué du 23 mai 2021. Plus encore, nous avons engagé un plan d’actions très concret afin de préserver les intérêts de la société et de ses parties prenantes. Nous avons en particulier obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation pour encadrer les discussions avec nos partenaires.

L’une des premières décisions du conciliateur en date du 3 juin 2021 a été de mandater Didier Kling, Président de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers, pour accompagner la recherche d’un nouveau réviseur d’entreprises et faciliter la transition avec EY.

Comme chaque année, votre assemblée générale est une étape juridique importante dans la vie de la société. Cette année, dans ce contexte exceptionnel, votre participation et votre soutien sont plus que jamais essentiels pour accompagner la croissance de votre société", a déclaré également le dirigeant.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse