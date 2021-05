Solutions 30 se : Mis sous pression par l'AMF, Solutions 30 avance sa communication au 21 mai

(BFM Bourse) - Alors que l'AMF réclame à Solutions 30 de communiquer sans délai sur ses comptes pour l'exercice 2020, le groupe spécialisé dans l'installation de la fibre et des compteurs électriques se décide à avancer sa communication de quelques jours.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Solutions 30. Le groupe, spécialisé dans la prestation de services techniques (essentiellement l'installation de la fibre et des compteurs Linky), communiquera finalement le 21 mai sur sa situation, plutôt que le 25 mai comme annoncé lundi dernier.

Dans un communiqué laconique publié ce mercredi, le groupe "indique avoir pris connaissance du communiqué de presse publié par l’AMF et avance au 21 mai sa communication initialement prévue le 25 mai", sans plus de détails. Une formulation étrange sachant que l'Autorité des marchés financiers (AMF), dans un communiqué publié le 18 mai, précise avoir demandé à deux reprises (le 7 mai puis le 17 mai) à Solutions 30 "de publier sans délai un communiqué, établi avec l’accord de ses commissaires aux comptes, informant le marché du calendrier envisagé pour la remise du rapport d’audit sur ses comptes au 31 décembre 2020 ainsi que de la nature et l’étendue des travaux restant à accomplir".

En effet, la société a publié fin avril des comptes consolidés mais non audités pour l'exercice 2020. "Il s’agit de la seule société du SBF 120 qui n’a pas été en mesure de publier ses comptes audités" en temps et en heure (en l'occurrence avant le 30 avril dans le cas de Solutions 30), soulignait récemment sur BFM Bourse Sébastien Faijean, directeur associé d'ID MidCaps.

Les comptes audités pour 2020 toujours pas publiés

Lundi 10 mai dernier, Solutions 30 avait demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre. La cotation est toujours suspendue sans date prévue de reprise pour le moment. Le cours de la société a dégringolé de 48% depuis son plus haut historique de début décembre 2020, sous le coup des accusations du vendeur à découvert Muddy Waters, qui remet en cause la fiabilité des comptes de l'entreprise et l'accuse d'avoir des liens avec des pratiques de blanchiment d'argent.

Des accusations que Solutions 30 récuse. Le groupe a ainsi demandé fin 2020 à deux cabinets, Deloitte et Didier Kling, de faire la lumière sur ces allégations. Ces derniers ont bien précisé que leurs travaux d'enquête n'équivalaient pas à un audit. Dans leurs conclusions rendues le 1er avril, les deux cabinets n'ont pas mis au jour de fraude comptable mais ont souligné "la complexité relative de certaines opérations et le recours à des tiers, appelant à un meilleur contrôle et plus de lisibilité". Mais à la suite de ces investigations, le groupe a tout de même été contraint de retraiter ses comptes 2019.

Jean-Louis Dell'Oro - ©2021 BFM Bourse