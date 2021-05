Solutions 30 se : La cotation en Bourse de Solutions 30 suspendue, la société s'apprête à communiquer

(BFM Bourse) - Alors que l'action vient d'enchaîner cinq séances consécutives de repli, ramenant son cours à son niveau de mars dernier, la société luxembourgeoise Solutions 30, cible d'accusations de fraudes comptables, a demandé la suspension de sa cotation lundi matin.

Malaise chez les actionnaires de Solutions 30, alors qu'il n'est plus possible d'acheter ou de vendre l'action ce lundi matin. La firme, dont le cours a dégringolé de 48% depuis son plus haut historique de début décembre 2020 sous les coups de boutoir du vendeur à découvert Muddy Waters, a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre "à compter de l'ouverture du marché aujourd'hui et dans l’attente de la publication d'un communiqué de presse".

Connu pour attaquer des entreprises dont il estime qu'elles s'arrangent un peu trop avec la réalité, voire qu'elles dissimulent des pratiques malhonnêtes, le fonds new-yorkais a commencé à prendre pour cible Solutions 30 en mai 2019. Puis en décembre 2020, Muddy Waters a indiqué adhérer à l’essentiel des conclusions d’un rapport anonyme (même s'il affirme ne pas en connaître les auteurs) publié à l’encontre de la société - mettant non seulement en cause la fiabilité de ses comptes, mais accusant carrément Solutions 30 d'être lié à du blanchiment d'argent.

Changement de gouvernance

Depuis, le fonds multiplie les accusations, tandis que Solutions 30 a demandé à Deloitte (pour coordonner les travaux) et Didier Kling Expertise & Conseil (pour la partie comptabilité) d’investiguer les allégations potentielles de fraude et de blanchiment d’argent. Les cabinets ont souligné "la complexité relative de certaines opérations et le recours à des tiers, appelant à un meilleur contrôle et plus de lisibilité" du reporting de Solutions 30 et ont suggéré des révisions du périmètre de consolidation mais n’ont "pas identifié d’élément permettant de corroborer les allégations de blanchiment d’argent, en lien avec le crime organisé". À la suite de ces investigations, le groupe a procédé à un retraitement de ses comptes 2019, revalorisant de 9,2 millions d'euros le chiffre d’affaires initialement indiqué, mais diminuant de 2,4 millions d'euros l’Ebitda et de 1,1 million d'euros le bénéfice net tels que publiés à l'époque.

Solutions 30 a également lancé ainsi un plan de transformation destiné à renforcer son organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, et compte avoir mis en place de nouvelles procédures de gestion et de contrôle avant la fin de l’année. "A travers ce plan de transformation, Solutions 30 entend consolider ses bases pour mieux construire son futur et sa croissance. Le groupe s’appuiera pour cela sur l’engagement de ses équipes, la fidélité de ses clients, la solidité de sa structure financière ou encore l’agilité de son modèle", selon un communiqué de la société.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse