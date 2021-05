Solutions 30 se : Les questions que pose la suspension de cotation de Solutions 30

(BFM Bourse) - La suspension de la cotation de Solutions 30, pour une durée non précisée à ce stade, intervient alors que le marché est dans l'attente de la publication des comptes audités du groupe pour 2020. La firme est depuis quelques jours en infraction avec la règlementation boursière en vigueur.

Une suspension de cotation se traduit par un arrêt temporaire de la cotation d'un titre sur le marché, afin de "protéger le titre et à garantir la bonne circulation d'une information, à un moment donné, à l'ensemble des investisseurs". Bon à savoir, précise l'Autorité des marchés financiers "Il n'y a pas de durée maximum de suspension". De ce fait, inutile de demander à l'AMF la date de reprise de la cotation... Difficile en somme d'estimer quand les investisseurs pourront de nouveau acheter et vendre les actions de Solutions 30, société devenue luxembourgeoise en 2013 (par le transfert de son siège social) mais cotée sur Euronext Paris, qui a elle-même demandé lundi matin sa suspension.

L'annonce intervient alors que le titre a dégringolé de 48% depuis son plus haut historique de début décembre 2020, sous les coups de boutoir de Muddy Waters. Ce fonds, spécialisé dans la vente à découvert, accuse l'entreprise de cacher des pratiques peu recommandables, voire des liens avec le blanchiment d'argent. Afin de faire la lumière sur l’ensemble les accusations portées à son encontre, la société a mandaté le cabinet Deloitte, ainsi que Didier Kling Expertise & Conseil pour la partie comptabilité, pour donner leur avis sur ces allégations.

Dans leurs rapports publiés le 1er avril dernier, ces deux cabinets ont indiqué n'avoir relevé aucune trace de manipulation comptable ou de lien avec des organisations mafieuses. Ils ont cependant souligné "la complexité relative de certaines opérations et le recours à des tiers, appelant à un meilleur contrôle et plus de lisibilité" dans le reporting. En conséquence, Solutions 30 a promis de "poursuivre et accélérer" les actions de renforcement des processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôles, notamment en nommant Robert Ziegler (un dirigeant expérimenté du secteur des transports) en tant que membre de directoire chargé de la transformation du groupe.

Le 28 avril, le groupe a publié ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 examinés et validés par le conseil de surveillance, mais non encore audités, tout en procédant à certains retraitements pour l'exercice 2019. "Les comptes consolidés complets, intégrant les annexes, seront mis à disposition dans les meilleurs délais", indiquait alors la firme.

En principe, toute société luxembourgeoise cotée doit présenter son rapport financier annuel "au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice", ainsi que le précise la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du Luxembourg, l'État membre d'origine de Solutions 30 en vertu de la "Loi Transparence" qui régit les obligations des émetteurs de titres financiers en termes de communication. Soit jusqu'au 30 avril dans le cas de la société. En 2020 cependant, les comptes audités de l'exercice 2019 n'avaient été présentés que le 10 juin.

"Alors que la société fait face à une forte controverse et après 3000 heures d’audit réalisées par Deloitte, pourquoi ne pas être en mesure de respecter la réglementation boursière ? Il s’agit de la seule société du SBF 120 qui n’a pas été en mesure de publier ses comptes audités", s'interroge Sébastien Faijean, directeur associé d'ID MidCaps. Le bureau d'études, qui conseille la vente depuis 2016, n'affiche plus aujourd'hui de recommandation formelle sur le titre. Toutefois, la société lui apparaît toujours très généreusement valorisée par rapport à son modèle d'affaires et surtout aux incertitudes qui l’entourent.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse