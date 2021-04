Solutions 30 se : Nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres en vue pour Solutions 30

(BFM Bourse) - Le spécialiste des prestations techniques chez les particuliers, récemment ciblé par le fonds Muddy Waters, vise une nouvelle croissance rentable à deux chiffres pour 2021 après avoir fait état d'une amélioration de son chiffre d'affaires et de sa marge d'exploitation mais d'un léger déclin de son bénéfice net au titre de 2020, tout en retraitant marginalement ses comptes 2019 à la suite des investigations menées par les cabinets Deloitte et Didier Kling Expertise & Conseil.

Accusée depuis décembre dernier de pratiques malhonnêtes par le vendeur à découvert Muddy Waters, la société Solutions 30 (qui a indiqué qu'elle ne commenterait plus les incessantes attaques du fonds spéculatif) préfère apporter aux investisseurs une réponse concrète, sous la forme de ses dernières réalisations financières. Soit à la fois le détail de ses résultats consolidés pour l'exercice 2020, et son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021.

La firme a ainsi fait état d'un chiffre d'affaires de 819,3 millions d'euros l'an dernier, en augmentation de 18,5% sur un an, dont 13% de croissance organique. Alors que l'activité a flanché de 35% pendant les deux mois du premier confinement, les marchés du groupe ont pour la plupart retrouvé rapidement leur niveau d’avant crise, permettant à Solutions 30 de renouer dès le mois de juin avec un taux de croissance soutenu, une dynamique qui s’est ensuite maintenue tout au long de l’exercice. En France, son principal marché, le chiffre d’affaires s'est élève à 522,7 millions d'euros, soit une progression de +20,4 % (+19,7 % en organique), grâce essentiellement à la croissance de 40% de l’activité télécom liée au développement du réseau FTTH et de l’augmentation du nombre d’abonnés à la fibre.

À la faveur d'une structure de coûts "largement variabilisée", associée aux mesures d’activité partielle mises en place lors du premier confinement, l’impact du repli d’activité des mois de mars, avril et mai a été limité sur la profitabilité du premier semestre, tandis que la marge a nettement rebondi au second semestre. Ainsi, l'Ebitda ajusté de l'exercice s'est élevé à 106,5 millions d'euros, soit 13% du chiffre, à comparer à 89,4 millions d'euros, soit 12,9 % du chiffre d’affaires, en 2019.

Après une hausse des dotations aux amortissements des relations clientèles, soit 13 millions d'euros contre 10,7 millions d'euros en 2019 et une augmentation des frais financiers à 4,1 millions d'euros (depuis 1,6 million en 2019), et compte tenu de la non récurrence d'un produit de 5,1 millions d'euros constaté en 2019, principalement composé d’un écart d’acquisition négatif lié à l’acquisition de 51% de Byon et du produit sur la cession des filiales italiennes BSI et BRSI, le résultat net part du groupe atteint 36,9 millions d'euros, en légère baisse par rapport aux 38,7 millions d'euros de 2019.

Solutions 30 précise qu'à la suite des investigations menées par les cabinets Deloitte et Didier Kling Expertise & Conseil, les comptes 2019 ont été retraités pour refléter deux modifications sur son périmètre de consolidation (ces travaux ont montré que les comptes sociétés allemande Worldlink et espagnole Vitgo Telecomunicaciones auraient dû être consolidés par intégration globale). Les impacts de ces retraitements ont conduit à revaloriser de 9,2 millions d'euros le chiffre d’affaires initialement indiqué pour 2019, et de diminuer de 2,4 millions d'euros l’Ebitda et de 1,1 million d'euros le bénéfice net tels que publiés à l'époque).

Le groupe rappelle avoir lancé ainsi un plan de transformation destiné à renforcer son organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, et compte avoir mis en place de nouvelles procédures de gestion et de contrôle avant la fin de l’année. "A travers ce plan de transformation, SOLUTIONS 30 entend consolider ses bases pour mieux construire son futur et sa croissance. Le groupe s’appuiera pour cela sur l’engagement de ses équipes, la fidélité de ses clients, la solidité de sa structure financière ou encore l’agilité de son modèle", indique l'entreprise dans son communiqué.

"Les équipes du groupe restent concentrées sur l’exécution de la stratégie de croissance et, fort de ses récents succès commerciaux, notamment en Italie dans le domaine des déploiements Internet Haut débit et en Belgique dans l’installation de compteurs intelligents, SOLUTIONS 30 a abordé l’exercice 2021 avec confiance et sérénité, se rapprochant de son objectif d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires", ajoute la firme. En parallèle des résultats de l'exercice écoulé, Solutions 30 fait état d'une progression de 19%, soit 15,4% en organique, de son chiffre d'affaires au premier trimestre (par rapport à une base donc retraitée pour consolider Worldlink dès le 1er janvier 2020). L’activité de ce 1er trimestre permet au Groupe de confirmer sa prévision d'un "nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres".

"Partout en Europe, des plans de relance d’une ampleur inédite, tant par leur montant que par leur durée dans le temps, sont mis en place, allouant d’importants financements au déploiement d’infrastructures de télécommunications plus performantes et à l’accélération de la transition énergétique. Ces mesures publiques s’ajoutent aux initiatives des opérateurs privés dans la fibre optique, dans les réseaux mobiles de nouvelle génération ou encore dans la mobilité électrique. Positionné sur l’ensemble de ces secteurs, SOLUTIONS 30 bénéficie donc de perspectives de développement renforcées", détaille le communiqué.

