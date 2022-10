Sodexo : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS indique que le Chiffre d'affaires 2022 est battu et les prévisions pour 2023 sont rassurantes. Suite à cette annonce, l'analyste confirme son conseil à l'achat et relève son objectif à 101 E (contre 98 E).



' Les résultats de l'exercice 22 sont meilleurs que prévu grâce aux progrès de la transformation et aux perspectives rassurantes pour 2023e ' indique UBS.



Rappelons que le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2022 a atteint 21,1 milliards d'euros, en hausse de +21,2% par rapport à l'exercice précédent avec une croissance interne de 16,9%.



Le résultat net part du Groupe est multiplié par cinq pour atteindre 695 millions d'euros, contre 139 millions d'euros pour l'exercice 2021. La direction vise pour l'exercice 2023 le retour du chiffre d'affaires et des marges aux niveaux de l'exercice 2019.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.