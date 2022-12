Sodexo : Renouvellement de contrat avec Tetra Pak

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce avoir renouvelé son contrat avec Tetra Pak, pour une durée de cinq ans. Cette prolongation permettra au groupe français de lui fournir des services intégrés de facilities management à l'échelle mondiale.



La collaboration fructueuse entre les deux sociétés, initiée en 2018 sur un périmètre géographique de 22 pays, couvre 65 sites en Europe (pays nordiques, Benelux, France, Royaume-Uni et Irlande et péninsule ibérique), Brésil et Asie-Pacifique.



À partir du 1er janvier 2023, l'extension de ce contrat couvrira les besoins des différents sites du géant helvético-suédois des solutions d'emballage alimentaire : des sites de production aux entrepôts en passant par le siège social et les bureaux.



