Sodexo : Croissance de 18,8% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Sodexo publie un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre de son exercice 2021-22 de 5,3 milliards d'euros, en hausse de 18,8% par rapport à l'exercice précédent, dont une croissance interne (c'est à dire hors effets de périmètre et de changes) de 17,5%.



'Le groupe a atteint 95% des niveaux pré-Covid', souligne la PDG Sophie Bellon. 'La reprise s'accélère dans les services de restauration. Toutes les zones géographiques contribuent à cette croissance, et plus particulièrement l'Amérique du Nord'.



Hors impact éventuel des changements de méthode comptable, Sodexo maintient ses prévisions pour l'exercice 2021-22 d'une croissance interne entre 15 et 18%, ainsi que d'une marge d'exploitation proche de 5%, à taux constants.



